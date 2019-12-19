عدن 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسدعا وزير الإعلام معمر الإرياني اليوم الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن مارتن غريفيث إلى القيام بمسؤوليتهم وممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، لتحييد الاقتصاد عن الصراع.وحذر الإرياني وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية من تبعات قرار ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بمنع تداول أو حيازة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها، ومساعيها الخطيرة لنهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات اليمنيين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميها النقد الإلكتروني.ووصف القرار بأنه يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها الميليشيا منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة اليمنية وسياساتها النقدية.وأكد الإرياني أن القرار يضع مزيدًا من العراقيل أمام جهود الحكومة في انتظام تسليم مرتبات المتقاعدين وموظفي عدد من القطاعات الحكومية بمناطق سيطرتها.// انتهى //19:50ت م0226