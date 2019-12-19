الرياض 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسيقيم نادي الفروسية بالرياض غداً حفل سباقه الـ37 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440/1441هـ وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية على مساهمة وهدية نادي الفروسية (المساهمة لبطل الميادين التمهيدي) .وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من عشرة أشواط ، أبرزها الشوط التاسع على مساهمة نادي الفروسـية ( لبطل الميادين التمهيدي ) إنتاج السعودية مفتوح الدرجات ومسافته 2000م ، والعاشر على هدية نادي الفروسية ( جائزة مالية ) إنتاج السعودية مفتوح الدرجات ومسافته 1400م .// انتهى //21:01ت م0239