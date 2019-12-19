رياضي / نادي الفروسية بالرياض يقيم غداً حفل سباقه الـ37 على مساهمة وهدية نادي الفروسية
الخميس 1441/4/22 هـ الموافق 2019/12/19 م واس
الرياض 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس
يقيم نادي الفروسية بالرياض غداً حفل سباقه الـ37 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440/1441هـ وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية على مساهمة وهدية نادي الفروسية (المساهمة لبطل الميادين التمهيدي) .
وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من عشرة أشواط ، أبرزها الشوط التاسع على مساهمة نادي الفروسـية ( لبطل الميادين التمهيدي ) إنتاج السعودية مفتوح الدرجات ومسافته 2000م ، والعاشر على هدية نادي الفروسية ( جائزة مالية ) إنتاج السعودية مفتوح الدرجات ومسافته 1400م .
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21:01ت م
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