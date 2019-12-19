القاهرة 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسوصف الأمين العام المساعد السفير الدكتور قيس العزاوي، إعلان البرازيل فتح مكتب تجاري دبلوماسي في مدينة القدس المحتلة بأنه خطوة مسيئة للعلاقات العربية البرازيلية، مؤكدًا أهمية التحرك العربي للضغط من أجل وقف عملية فتح مكتب برازيلي تجاري دبلوماسي في مدينة القدس المحتلة.وقال العزاوي في تصريح اليوم: "إن البرازيل تعد إحدى الدول الداعمة للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولايزال الكونجرس البرازيلي مؤيدًا للقضية الفلسطينية، ولكن قرار فتح مكتب تجاري للبرازيل يسيء للعلاقات التاريخية والتجارية بين البرازيل والدول العربية"، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري بين الجانبيين يتجاوز الـ 17 مليار دولار في حين أن العلاقات التجارية بين البرازيل وإسرائيل تصل إلى 700 مليون دولار فقط.وأكد أن قرار بفتح مكتب تجاري برازيلي في القدس ينافي جميع قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بوصف القدس أرضًا محتلة لذا لا يجوز إنشاء سفارة أو مكتب تجاري فيها.// انتهى //21:02ت م0240