الرياض 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسصعد فريق التعاون إلى وصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الوحدة بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الـ 12 من المسابقة.تقدم التعاون عن طريق نالدو بيترولينا في الدقيقة التاسعة، ثم سجل يوسوفو نياكاتي هدف التعادل للوحدة في الدقيقة 37، ليعود عبد المجيد السواط ويسجل الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 67 ، رافعا رصيد فريقه إلى 22 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 21 نقطة في المركز الثالث.// انتهى //21:12ت م0245