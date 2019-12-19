باريس 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، الذي احتضنه مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) أمس في العاصمة الفرنسية باريس معرضاً فنياً للخط للفنان التشكيلي عثمان الخزيم الذي حمل عنوان "حروف بدون كلمات"، وذلك على هامش احتفاء المنظمة باليوم العالمي للغة العربية.وافتتح المعرض المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي بحضور عددٍ من المسؤولين في المنظمة والمهتمين بالفن التشيكلي والخط العربي.ويحتوي المعرض على 30 لوحة تتكون من الحروف العربية، ومكتوبة بألوان وأساليب متعددة، وهو امتداد لمعرض أقيم في مقر الأمم المتحدة بجنيف في الـ 10 سبتمبر الماضي على هامش الدورة الثانية والأربعين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.وأوضح الفنان عثمان الخزيم أن الخط العربي يعدّ فنًا من الفنون الجاذبة للغربيين ومتذوقي الفن في العالم، الذي يرونه عن طريق لوحات الآيات القرآنية، حيث يمثل بالنسبة لهم جمالاً روحانيًا يجذبهم للثقافة البصرية العربية كأي شخص متذوق للفن في العالم، مضيفًا بأن لوحاته دعوة للاستمتاع بجمال الخط أياً كانت لغته ومن دون تأثير الكلمة، مثلها مثل الأفلام الصامتة والصور الفوتوغرافية التي ليس لها وصف بالمعنى، وفي حال وصفها ستفقده جزءًا من جمالها، ومن هنا جاءت تسمية المعرض " حروف بدون كلمات".وكتب الخزيم في المعرض الذي أقيم في اليونسكو أسماء الزوار الفرنسيين والأجانب باللغة العربية، وذلك بهدف إبراز جمال الخط العربي بشكل أكبر في أذهان الفرنسيين والأجانب، الأمر الذي لقي إقبالاً وإعجابًا كبيرين.وعبّر عثمان الخزيم عن اعتزازه لعرض أعماله في هذا الصرح الدولي المهم، كمواطن سعودي وفنان تشكيلي أتيحت له فرصة لتمثيل بلاده في هذا الصرح العالمي.وأعرب عن شكره لكل من أتاح له هذه الفرصةا لتي فسحت المجال للفن وللفنانين السعوديين ورعت الموهبين والمبدعين من شباب وفتيات الوطن، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو وليّ عهده الأمين ، وأن يديم على المملكة أمنها وأمانها وتقدمها ورخاءها.// انتهى //21:18ت م0247