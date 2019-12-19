رياضي / نادي الفروسية بالرياض يقيم حفل سباقه الـ38 على كأس وزارة الحرس الوطني
الخميس 1441/4/22 هـ الموافق 2019/12/19 م واس
الرياض 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس
يقيم نادي الفروسية بالرياض بعد غد السبت حفل سباقه الـ38 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440/1441هـ على كأس وزارة الحرس الوطني ( فئة ثالثة ) وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية .
وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من عشرة أشواط ،أبرزها الشوط السابع على كأس وزارة الحرس الوطني ( فئة 3 ) إنتاج السعودية مفتوح الدرجات ومسافته 1600م ، والعاشر للخيل المستوردة مفتوح هانديكاب ( 80 - 0 ) ومسافته 2000م .
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21:32ت م
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