الرياض 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسيقيم نادي الفروسية بالرياض بعد غد السبت حفل سباقه الـ38 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440/1441هـ على كأس وزارة الحرس الوطني ( فئة ثالثة ) وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية .وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من عشرة أشواط ،أبرزها الشوط السابع على كأس وزارة الحرس الوطني ( فئة 3 ) إنتاج السعودية مفتوح الدرجات ومسافته 1600م ، والعاشر للخيل المستوردة مفتوح هانديكاب ( 80 - 0 ) ومسافته 2000م .// انتهى //21:32ت م0250