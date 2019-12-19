الكويت 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واستلقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اتصالاً هاتفيًا اليوم من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعرب فيه عن تهنئته بتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء في دولة الكويت.وجرى خلال الاتصال التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين وأهمية تطويرها لتشمل جميع المجالات التي تخدم مصالح الشعبين، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:32ت م0251