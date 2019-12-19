الرياض 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسافتتح المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا اليوم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بماليزيا في المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 المقامة في تايلاند، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).وأدى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصتهم التدريبية على ملعب شاه علم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبقوا خلالها عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.وكانت بعثة المنتخب السعودي قد وصلت صباح اليوم إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور.من جهة أخرى، واصل لاعب خط الوسط محمد المجحد برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي، على أن يلتحق بالتدريبات خلال اليومين المقبلين.يذكر أن قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 وضعت المنتخب السعودي في المجموعة "الثانية"، إلى جوار منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن البطولة التي ستقام منافساتها في تايلاند مطلع العام الميلادي المقبل.// انتهى //21:35ت م0253