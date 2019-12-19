بيروت 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسكلّف الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الوزير اللبناني السابق حسّان دياب تشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة إثر تسمية الأخير من قبل 69 نائبًا في ختام الاستشارات النيابية الملزمة التي جرت اليوم.وكان الرئيس اللبناني اجتمع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد انتهاء الاستشارات وأطلعه على نتائجها، بحسب ما يفرضه الدستور اللبناني، من ثم استدعى الرئيس عون إلى قصر بعبدا الرئيس المكلف لتبليغه بشكل رسمي تكليفه بتشكيل الحكومة.وكان دياب تولى وزارة التربية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2011م ، وهو أستاذ مادة الهندسة الكهربائية وهندسة الكومبيوتر في كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الأمريكية في بيروت.// انتهى //21:45ت م0254