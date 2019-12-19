جدة 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واساختتمت أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة، دورتي مبادئ السلامة والإسعافات الأولية لمنسوبات حرس الحدود واللجنة النسائية للتوعية التي أقيمت خلال الفترة من 18-22/ 4/ 1441هـ .وأوضح المتحدث الإعلامي للأكاديمية الرائد محمد بن أحمد الثقفي أن الدورتين عقدتا على مدار خمسة أيام ، بتوجيه من معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي ، وإشراف ومتابعة قائد الأكاديمية اللواء البحري الركن علي بن داهش الغامدي ، ومشاركة (66) متدربة من منسوبات حرس الحدود واللجنة النسائية للتوعية، بهدف ضمان بيئة عمل آمنة وصحية للعاملات، و رفع مستوى الجودة في الآداء من خلال تطوير المعرفة والمهارة بمبادئ السلامة والإسعافات الأولية، وتحقيق معايير الحفاظ على السلامة والصحة المهنية .وشارك في الدورتين عدد من المدربات من منسوبات حرس الحدود، وكذلك من المتعاونات من اللجنة النسائية للتوعية في تقديم البرنامج، الذي احتوى على العديد من الحقائب التدريبية ، تضمنت التعريف بمهام حرس الحدود، والسلامة البرية ، والسلامة البحرية ، والبحث والإنقاذ الشاطئي ، والكوارث والطوارئ، والأمن البيئي، والإسعافات الأولية .// انتهى //22:01ت م0258