عام / أكاديمية محمد بن نايف بجدة تختتم دورتي مبادئ السلامة والإسعافات الأولية لمنسوبات حرس الحدود
الخميس 1441/4/22 هـ الموافق 2019/12/19 م واس
جدة 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واس
اختتمت أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة، دورتي مبادئ السلامة والإسعافات الأولية لمنسوبات حرس الحدود واللجنة النسائية للتوعية التي أقيمت خلال الفترة من 18-22/ 4/ 1441هـ .
وأوضح المتحدث الإعلامي للأكاديمية الرائد محمد بن أحمد الثقفي أن الدورتين عقدتا على مدار خمسة أيام ، بتوجيه من معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي ، وإشراف ومتابعة قائد الأكاديمية اللواء البحري الركن علي بن داهش الغامدي ، ومشاركة (66) متدربة من منسوبات حرس الحدود واللجنة النسائية للتوعية، بهدف ضمان بيئة عمل آمنة وصحية للعاملات، و رفع مستوى الجودة في الآداء من خلال تطوير المعرفة والمهارة بمبادئ السلامة والإسعافات الأولية، وتحقيق معايير الحفاظ على السلامة والصحة المهنية .
وشارك في الدورتين عدد من المدربات من منسوبات حرس الحدود، وكذلك من المتعاونات من اللجنة النسائية للتوعية في تقديم البرنامج، الذي احتوى على العديد من الحقائب التدريبية ، تضمنت التعريف بمهام حرس الحدود، والسلامة البرية ، والسلامة البحرية ، والبحث والإنقاذ الشاطئي ، والكوارث والطوارئ، والأمن البيئي، والإسعافات الأولية .
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