بريدة 21 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 18 ديسمبر 2019 م واسأطلقت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة شؤون الطلاب، «مسابقة الخط العربي» للموهوبين من طلبة الجامعة في فنّ الخط العربي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية .وتهدف المسابقة التي تصل جوائزها لـ 12 ألف ريال إلى إتاحة الفرصة للطلبة لعرض إبداعاتهم فـي هـذا الفن المرتبط باللغة العربية ، وبثّ روح التنافـس الشريف، وتشجعهم على ترسـيخ القيـم والأخلاق الإيجابية لـدى الجتمع من خلال النصـوص المقترحة، التي تسهم في تهذيب السلوك وتقويم النفـس كالنصوص القرآنية والأحاديث والشعر المرتبط بموضوع المسـابقة.// انتهى //22:19ت م0259