موسكو 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسقتل عنصر من وكالة الأمن الفدرالي الروسية اليوم إثر إطلاق نار من مسلح قرب مقر الوكالة في موسكو.وقال المكتب الإعلامي في الوكالة لوسائل إعلام حكومية: " إنّ "مجهولاً أطلق النار قرب شارع بولشايا لوبيانكا رقم 12، وسقط جرحى"، مضيفة أنّ عنصرا من وكالة الأمن الفدرالي قتل، في حين حُيّد المشتبه به ويجري العمل على تحديد هويته.ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الصحة قولها: إن خمسة أشخاص أصيبوا إصابة بعضهم خطيرة من بينهم اثنان من موظفي جهاز الأمن الاتحادي.// انتهى //22:23ت م0261