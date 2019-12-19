عمّان 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم في اتصال هاتفي، مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات في المنطقة.وجرى خلال الاتصال، التأكيد على تعميق عملية التشاور والتنسيق المكثفة إزاء القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح البلدين والقضايا العربية، ويسهم في تجاوز أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار.// انتهى //23:25ت م0264