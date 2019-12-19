أبوظبي 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.واستعرض الجانبان مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.// انتهى //23:53ت م0266