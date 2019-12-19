باريس 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسوقعت فرنسا والغرب تسع اتفاقيات في مجالات القضاء والعمل والتعليم الأولي والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والملكية الصناعية والإسكان.وأوضح رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني في تصريحٍ له اليوم أن هذه الاتفاقيات لها أهمية بالغة وستعزز آفاق التعاون بين البلدين، مضيفًا أنه بحث مع رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب القضايا الجوهرية ومواجهة التحديات المشتركة لا سيما الأمنية والمرتبطة بالهجرة.// انتهى //23:59ت م0268