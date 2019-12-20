تبوك 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واساختتمت الجمعية السعودية للتربية الخاصة بمنطقة تبوك "جستر" اليوم ، دورة تدريبية في (أساسيات طريقة برايل)، بالتعاون مع جامعة تبوك, واستمرت لمدة يومين, وذلك بمقر الجمعية بتبوك.وأوضحت نائبة المدير التنفيذي للجمعية رشا النفيعي, أن الدورة استهدفت النساء بهدف تعليمهن طريقة برايل، من خلال تعلم الحروف والأرقام والحركات العربية والحروف والأرقام الإنجليزية لكي يتسنى لهم مساعدة المكفوفين على الاندماج في المجتمع, مشيرةً إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن دورات وبرامج الجمعية لتثقيف وتأهيل مختلف فئات المجتمع للتعرف على طرق الكتابة للمكفوفين بطريقة "برايل", و تطوير مهارات المتخصصين والمهتمين ونشر المعلومات والطرق الصحيحة في مجال التربية الخاصة.// انتهى //00:38ت م0272