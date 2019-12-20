الطائف 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسقدم مركز الأبرار للتدريب التابع لجمعية الأبرار الخيرية بالطائف اليوم، دورة تدريبية تستهدف الآباء والأمهات، بهدف إكسابهم المعارف العلمية والمهارات العملية في مواجهة التقنيات الحديثة المتداولة في أيادي الأبناء تحت مسمى (أولادي والتقنيات الحديثة)، وذلك بفندق اريديوم.وشهدت الدورة حضورا كبيرا من الجنسين من المربين والمهتمين بهذا الجانب الحيوي في المحافظة على الناشئة وحمايتهم من أضرار وأخطار الأجهزة والشاشات والتطبيقات والألعاب .وأوضح من جهته رئيس مجلس إدارة جمعية الأبرار الخيرية بالطائف الدكتور حاتم القرشي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية والتأهيلية التي يقدمها المركز للمستفيدين، معبرا عن شكره لمركز التنمية الاجتماعية بالطائف والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والراعي الرسمي لهذه الدورة على تظافر الجهود وتكامل الأدوار إسهاما في تحقيق التنمية المستدامة.// انتهى //00:41ت م0274