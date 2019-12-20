واشنطن 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسبلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر اليوم، مدعومة بأنباء عن تراجع مخزونات الخام الأمريكية واستمرار انحسار توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 37 سنتًا ليتحدد سعر التسوية عند 66.54 دولارًا للبرميل، مواصلة مكاسبها لليوم السادس على التوالي.وصعد سعر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 29 سنتًا ليغلق عند سعر 61.22 دولارًا للبرميل.// انتهى //01:18ت م0276