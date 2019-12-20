الأمم المتحدة 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واساعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم قرارًا بتجديد ولاية البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي كان من المقرر أن تنتهي في 20 ديسمبر الجاري.ويعدّ قرار مجلس الأمن بداية لاتخاذ الخطوات نحو الإغلاق النهائي للبعثة، ويطلب القرار من الأمين العام العمل مع حكومة البلد الأفريقي لوضع إستراتيجية للخروج تحدد فيها التواريخ الأساسية لهذه العملية، ليتم عرضها على المجلس في موعد لا يتجاوز الـ 20 من أكتوبر من العام المقبل.ويجدد القرار ولاية بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في البلاد حتى 20 ديسمبر 2020 ويحافظ على الأولويات الإستراتيجية للبعثة المتمثلة في: حماية المدنيين، ودعم استقرار وتعزيز مؤسسات الدولة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.// انتهى //01:20ت م0278