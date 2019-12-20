نواكشوط 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واساختتمت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال المؤتمر العلمي الـ 16 لاتحاد إدارات الضرائب للبلدان الإسلامية، المنظم تحت عنوان " إدخال المعلوماتية في النظم الضريبية لإدارات الضرائب في البلدان الإسلامية ".وأسفرت أعمال المؤتمر عن العديد من القرارات، المتعلقة بإنشاء مجلس جديد للاتحاد، والتنفيذ الدقيق لخطة العمل، وتحديد البلدين اللذين سيحتضنان المؤتمرين الـ 19 و الـ 20، وتنظيم مؤتمر خلال النصف الأول من كل عام.// انتهى //02:14ت م0280