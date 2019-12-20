تونس 22 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 19 ديسمبر 2019 م واسبدأت اليوم فعاليات المهرجان الدولي للصحراء بمدينة دوز التونسية في دورتها 52 بمشاركة أكثر من 20 دولة عربية وأوروبية.ويتضمن برنامج هذه الدورة، لوحات فلكلورية تجسد مشاهد من تعايش البدو مع الصحراء، وعدد من السهرات الفنية والشعرية .ويضم البرنامج كذلك تنظيم معرض للصناعات التقليدية، ومعرض وثائقي بعنوان " الجمل تراث وهوية"ويعود تاريخ المهرجان الدولي للصحراء بدوز لسنة 1910، وكان يحمل اسم "عيد الجمل"، وكان مهرجانًا محليًا ثمّ دوليًا في العقود الأخيرة.//انتهى//02:14ت م0282