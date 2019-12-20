الرياض 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمير مكة بالنيابة يستعرض آخر التطورات في مطار المؤسس الجديدوزير الخارجية يستقبل نظيره الإريتريالسفير نقلي: القضية الفلسطينية ستظل قضية المملكة الأولىأكثر من 300 ألف زائر لمعرض الكتاب بجدة منذ انطلاقهشراكة سعودية - فرنسية لتصميم وتصنيع ألواح متطورة للطاقة الشمسيةإطلاق الموسم الثاني من شتاء طنطورةالفرسان السعوديون يسيطرون على منافسات اليوم الرابع بمهرجان الدرعية للفروسية«زين السعودية» تنشر خرائط تفصيلية لتغطية الجيل الخامس «5G»«اليونسكو» في باريس تستضيف فنانًا تشكيليًا سعوديًا لعرض أعمالهلبنان: ميشال عون يكلف حسان دياب بتشكيل الحكومةالرئيس الجزائري يؤدي اليمين ويجدّد دعوته للحوار ويعد بإصلاحات دستوريةارتفاع نسبة المشاركة في انتخابات الغرف التجارية في الحدود الشمالية إلى نسبة 396 %الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قاضيين إيرانيينالأمم المتحدة تبدي استعدادها لدعم الانتخابات العراقية المقبلةالأمم المتحدة تشدد على أهمية استمرار إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا// يتبع //06:02ت م0003