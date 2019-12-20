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الجمعة 1441/4/23 هـ الموافق 2019/12/20 م واس
الرياض 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أمير مكة بالنيابة يستعرض آخر التطورات في مطار المؤسس الجديد
وزير الخارجية يستقبل نظيره الإريتري
السفير نقلي: القضية الفلسطينية ستظل قضية المملكة الأولى
أكثر من 300 ألف زائر لمعرض الكتاب بجدة منذ انطلاقه
شراكة سعودية - فرنسية لتصميم وتصنيع ألواح متطورة للطاقة الشمسية
إطلاق الموسم الثاني من شتاء طنطورة
الفرسان السعوديون يسيطرون على منافسات اليوم الرابع بمهرجان الدرعية للفروسية
«زين السعودية» تنشر خرائط تفصيلية لتغطية الجيل الخامس «5G»
«اليونسكو» في باريس تستضيف فنانًا تشكيليًا سعوديًا لعرض أعماله
لبنان: ميشال عون يكلف حسان دياب بتشكيل الحكومة
الرئيس الجزائري يؤدي اليمين ويجدّد دعوته للحوار ويعد بإصلاحات دستورية
ارتفاع نسبة المشاركة في انتخابات الغرف التجارية في الحدود الشمالية إلى نسبة 396 %
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قاضيين إيرانيين
الأمم المتحدة تبدي استعدادها لدعم الانتخابات العراقية المقبلة
الأمم المتحدة تشدد على أهمية استمرار إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا
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