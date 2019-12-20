وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( قمة المفارقات ) : يحمل اجتماع كوالالمبور الذي أريد له أن يكون «قمة إسلامية» جملة من المفارقات، غير أن كبرى المفارقات تكمن في تناقض ما يردده القيمون على الاجتماع من كونه فرصة لتعزيز الوحدة الإسلامية، فيما هو يمثل انشقاقاً وشرذمة للعمل الإسلامي المشترك المنضوي تحت منظمة التعاون الإسلامي.واضافت : لا شك أن اجتماع كوالالمبور بتمثيله المحدود في ظل تخفيض عدد من الدول لتمثيلها فيه، يمثل بذرة لزرع الانشقاق والفتنة في العالم الإسلامي، خصوصاً وهو يضم بعض الدول المنبوذة إقليمياً ودولياً، ومصدراً رئيساً للأزمات والفتن المشتعلة في المنطقة، وهذه مفارقة أخرى، إذ كيف يعقل أن ننتظر علاجاً ممن ينشرون وباء الطائفية في المنطقة، فدول مثل إيران وتركيا، تمثلان أصل الداء، ولا ريب أن أي اجتماع يضمهما سيضيف صدعاً جديداً لعالمنا الإسلامي عوض أن يرأب صدوعه العتيدة.وبينت أن هناك مفارقة أخرى يتضمنها هذا الاجتماع المختلق؛ إذ يدعي سعيه لمكافحة التطرف، في الوقت الذي تشارك فيه نخبة من رموز التطرف والإقصاء، من جماعات التكفير ودعاة التشدد، إذ يبدو الاجتماع كما لو أنه محاولة أخرى لإحياء جماعات الإسلام السياسي المتطرفة، وإعادة إنتاجها بعدما انحسر نفوذها، وتراجعت شعبيتها في ظل انكشاف مشروعها الإقصائي.وأعتبرت أن هذا الاجتماع ذو الأهداف الغامضة في وقتٍ الأمة أحوج ما تكون لنبذ الفرقة، ورصّ الصفوف لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحدق بها، وهي الأهداف التي تعكف عليها المملكة ومنظمة التعاون الإسلامي بدأب وحرص، عبر تمثيل الإرادة الجماعية للأمة، والدفاع عن مصالحها وحقوقها في الهيئات والمنظمات الدولية المتعددة، مسخرة المكانة الدينية والثقل السياسي والاقتصادي للمملكة، لخدمة أهداف الأمة، خلافاً لاجتماع كوالالمبور الذي لا ينتظر أن تصدر عنه قرارات ناجعة فضلاً عن تحقيق القبول الدولي له، في ظل وجود دول تواجه النبذ حتى من شعوبها.// يتبع //06:02ت م0004