الأمم المتحدة 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسشارك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مراسم الاحتفال بمرور 25 عاما على افتتاح مركز الخدمات العالمي التابع للأمم المتحدة في برينديزي بإيطاليا.ويقدم مركز الخدمات العالمي التدريب في المجالات اللوجستية والجغرافيا المكانية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من الخدمات التي تلبي احتياجات عمليات حفظ السلام.وأشاد الأمين العام بالدور الذي يضطلع به مركز الخدمات العالمي في دعم عمليات حفظ السلام حول العالم "خلال الأعوام 25 الماضية"، مشيرا إلى المركز ظل يدعم بعضا من أصعب عمليات السلام وغيرها من جهود الأمم المتحدة الأخرى.وقال السيّد غوتيريش مخاطبا طاقم المركز: "خلال الجولة التي أجريتها في القاعدة قبل المراسم، شاهدت نطاق عملكم الواسع وتطوره، كما أن قدراتكم اللوجستية نمت بشكل كبير."وأضاف الأمين العام أن المركز يُعدّ جزءا مهما من قسم الأمم المتحدة للدعم التشغيلي وأداة مهمة في خدمة السلام.// انتهى //06:03ت م0008