طرابلس 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع العسكرية في البلاد ، موضحة الهدوء الحذر الذي يسود كامل محاور القتال في العزيزية والساعدية وجامع الثوغار والرملة، كما نوهت إلى اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وقوات الوفاق في شارع المطبات.ونقلت الصحف أقوال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الذي أكد بأن ليبيا مهددة بألا تعود دولة موحدة تحكم من عاصمة واحدة،موضحا أن ما حدث في 2011 يحتاج إلى كثير من التفكير والتدبر، لأن كل ما يمر به العالم العربي الآن من تبعاته، وتابع أن هناك أصحاب مساع ونوايا طيبة بالفعل.وتطرقت إلى تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتأكيده أنه على تواصل مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج، بشأن الأزمة المشتعلة في ليبيا، مضيفا من الصعب الآن تحديد من على صواب ومن يقع عليه اللوم في ليبيا. الشيء الأكثر صحة هو إيجاد حل لوقف الأعمال القتالية.وعرجت الصحف على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وقوله إنه محبط للغاية من انتهاك الكثير من الدول حظر السلاح إلى ليبيا، الذي أقره مجلس الأمن الدولي، معقبا: بل إن حكومات تقر بالأمر علنا، وهذا من غير المقبول، وتحد للقانون الدولي.// انتهى //09:23ت م0010