القاهرة 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود "حفظه الله"، إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.وأوضحت أن رسالة خادم الحرمين الشريفين تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة ومصر، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.ونشرت في الإطار ذاته، تأكيد الرئيس السيسي، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، معربًا عن تطلع مصر لاستمرار تطوير أفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في جميع المجالات.وأشارت صحف الجمعة إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على موقف مصر الساعي إلى وحدة واستقرار وأمن ليبيا، ودعمها لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة التي تمثل تهديدًا لليبيا ولأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.وسلطت الضوء على المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات والتنسيق المتبادل بشأن عدد من الملفات الأمنية والإقليمية المتعلقة بمنطقة شرق المتوسط.وركزت على اختتام أعمال الاجتماع العادي الثاني عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الإفريقية، والتي ترأس اجتماعها الختامي وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي، بحضور وزراء الدفاع والأمن الأفارقة.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى القصف الجوي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة.وعرجت على تأكيد مجلس جامعة الدول العربية إدانته ورفضه قيام البرازيل بفتح مكتب تجاري دبلوماسي لها في مدينة القدس لما يشكله ذلك من انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالمكانة القانونية والتاريخية لمدينة القدس.ورصدت الوضع في الأراضي اللبنانية، مبرزة تكليف الرئيس اللبناني ميشال عون حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة.وتطرقت صحف مصر في متفرقات أخرى إلى أداء الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون اليمين الدستورية.// انتهى //10:04ت م0013