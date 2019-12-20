بيروت 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتكليف الوزير السابق حسان دياب تشكيل الحكومة الجديدة في حين عمت الاحتجاجات المدن اللبنانية التي شهدت تظاهرات حاشدة وقطعا للطرق اعتراضا على هذا التكليف.وأشارت إلى شن مقاتلات حربية إسرائيلية غارة جوية أمس استهدفت مصنعا للأسلحة قي قطاع غزة من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.ولفتت الانتباه إلى تنديد جامعة الدول العربية إثر اجتماع طارئ دعا إليه الفلسطينيون أمس بافتتاح البرازيل مكتبا تجاريا في القدس، محذرة من تنفيذ الرئيس جاير بولسونارو تعهده بنقل السفارة البرازيلية إلى المدينة.وأوردت الصحف إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن موسكو وكييف تقتربان من التوصل الى اتفاق جديد بشأن إمدادات الغاز الروسي الى أوروبا عبر أوكرانيا.وأخبرت عن تأكيد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في كلمة له أمس أن النظام الإيراني حوّل إيران إلى دولة مارقة على مدى العقود الماضية مشيرًا إلى أن قوات الأمن الإيرانية ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد المحتجين.// انتهى //10:21ت م0014