القاهرة 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسبلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 2ر15 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 8ر701 مليار جنيه.وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فزاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 58ر3 في المائة ليسجل مستوى 19ر13837 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 7ر1 في المائة ليبلغ مستوى 56ر529 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي اكس 100" ارتفاعًا بنحو 39ر2 في المائة ليبلغ مستوى 01ر1393 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 9ر7 مليار جنيه من خلال تداول 552 مليون ورقة منفذة على 87 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 6ر62% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 6ر24% والعرب على 2ر4% بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 4ر21 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 4ر21 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.// انتهى //10:49ت م0015