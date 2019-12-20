الرباط 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم توقيع المغرب وفرنسا أمس على العديد من الاتفاقيات والتي تهم مجالات متنوعة للتعاون الثنائي.في الشأن المغاربي توقفت الصحف عند أداء الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون لليمين الدستورية ، مشيرة إلى فقرات من خطابه بالمناسبة.وعرجت على اقتراب الجيش الليبي من السيطرة على العاصمة طرابلس وفرضه طوقًا امنيًا على أهم الأحياء المتاخمة للمدينة.وأشارت إلى تكليف الرئيس اللبناني لحسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب إعلان سعد الحريري رفضه تشكيل الحكومة المقبلة.وتناولت مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي سيصوت عليه مجلس العموم البريطاني اليوم ،والذي ينص على عدم تمديد الفترة الانتقالية للبريكسيت.ونقلت الصحف فقرات من تصريح وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو حول إيران ، والتي دعا فيها النظام الإيراني إلى احترام حقوق شعبه خاصة وأن قوات الأمن قتلت أكثر من ألف شخص خلال الاحتجاجات الأخيرة.// انتهى //11:00ت م0016