رام الله 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتوجيه رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي أمس الخميس، رسالتين مكتوبتين إلى رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية جايير بولسونارو، ورئيس مجلس النواب البرازيلي "رودريغو مايو"، رفضاً لقيام البرازيل بفتح مكتب تجاري دبلوماسي في مدينة القدس المحتلة.وأشارت صحف الجمعة إلى تأكيدات وزارة الخارجية الفلسطينية أن دور الأمم المتحدة يجب ألا يقتصر على تشخيص ومتابعة قضية الاستيطان الخطيرة، أو اتخاذ قرارات تبقى حديثة الأدراج ولا تُنفذ، إنما أن تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين، ويؤدي إلى حل الصراعات بالطرق السياسية السلمية.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرة فلسطينيين واستدعت آخر، من الضفة، فيما اقتحمت مجموعة من المستوطنين ، أراضي بلدة سيلة الظهر جنوب جنين. بينما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، بخمسة صواريخ على الأقل أرضا زراعية شمال غرب مدينة غزة، وألحق دماراً وخراباً في المكان المستهدف.وتحدثت عن تشديد مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية السفير علاء رشدي، على الثوابت المصرية من القضية الفلسطينية وقضايا الحل النهائي .وأوردت صحف فلسطين تأكيدات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن الانتخابات لن تكون إلا بمشاركة أهلنا في القدس من قلب العاصمة المحتلة، ولن نقبل بغير ذلك.ونشرت صحف هذا اليوم تأكيدات هيئة الأمم المتحدة في تقرير قدم أمام جلسة لمجلس الأمن ، أن عدد الوحدات الاستيطانية التي قُدمت خطط لبنائها في الأراضي الفلسطينية، أو تمت الموافقة عليها خلال العام الجاري بلغ 10000 وحدة مقارنة بنحو 6800 في كل من العامين الماضيين .ورصدت اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود وطلاب متطرفين ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وواكبت تكليف الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، امس الخميس، حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة.//انتهى//11:04ت م0017