إسلام آباد 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم القرار المفصل للمحكمة الخاصة التي تتابع محاكمة الرئيس العسكري الأسبق الجنرال برويز مشرف، حيث قضت المحكمة بالإعدام بحقه بتهمة الخيانة بالدستور، قائلة إن جثته يجب أن تنقل إلى البرلمان، وتعلق هناك مدة ثلاثة أيام، إذا توفى قبل تنفيذ حكم إعدامه.واهتمت الصحف باستنكار المؤسسة العسكرية الباكستانية لقرار الإعدام بحق برويز مشرف واعتبرت ألفاظ قرار المحكمة ضد مشرف منافية للقيم الدينية والإنسانية والحضارية.وتطرقت إلى استنكار المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور تهديدات قائد الجيش الهندي الجنرال ببين روات لباكستان على خلفية الوضع في إقليم كشمير.وأشارت إلى قلق باكستان إزاء تنصيب الهند صواريخ موجهة تجاهها عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.أمنياً تناقلت أنباء الهجوم الانتحاري الذي وقع أمس بالقرب من فريق لبرنامج التطعيم ضد شلل الأطفال في منطقة "لاكي مروت" شمال غرب باكستان دون وقوع أي خسائر.وتناقلت عزم باكستان على عقد أول مؤتمر أفريقي باكستاني لتنمية التجارة في كينيا خلال يناير المقبل.أفغانياً عرجت إلى إعلان حركة طالبان عن تجميد محادثات السلام مع الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //11:16ت م0019