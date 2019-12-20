الطائف 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسأكملت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استعداداتها لانطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1441/1440هـ، الأحد القادم، فيما أنهت المدارس للبنين والبنات جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات في محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً في جميع المراحل الدراسية، وعملت على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة، لتمكين ما يزيد على 200 ألف طالب وطالبة من أداء اختباراتهم على أكمل وجه وفي أجواء ملائمة.وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي جاهزية المدارس الحكومية والأهلية لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول فيما تم التأكيد على قادة وقائدات المدارس تشكيل لجان الملاحظة والرصد لجميع أعمال الاختبارات ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام نور.وأشار اللهيبي إلى أنه ستتم متابعة سير الاختبارات من قبل مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومتابعتها أول بأول وفق خطة معدة والرفع بتقارير يومية ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات .ودعا اللهيبي الطلاب والطالبات إلى الاستذكار الجيد واستثمار أوقات الفراغ فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة. والتواصل مع الهاتف الإرشادي بإدارة التوجية والإرشاد طيلة أيام الاختبارات لتهيئتهم نفسياً واجتماعياً وتربوياً وللاجابة عن استفساراتهم واستفسارات أولياء أمورهم.وأشاد بالتعاون والتكامل فيما بين تعليم الطائف والجهات الأمنية بالمحافظة بما يسهم في إنجاح الاختبارات، متمنياً التوفيق لجميع الطلاب والطالبات، مشدداً على أهمية متابعة أولياء الأمور لأبنائهم خلال هذه الفترة، ومعرفة أوقات خروجهم من الاختبار ومتابعة عودتهم للمنازل.// انتهى //12:25ت م0024