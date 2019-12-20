عمّان 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تحذير قوى فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، من دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات جماعية في المسجد الأقصى.وسلطت الضوء على قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الصواريخ على مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة.واهتمت بتكليف رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ، الدكتور حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة، في ختام الاستشارات النيابية.ونشرت تقديم رئيس الوزراء الجزائري نورالدين بدوي، استقالته لرئيس البلاد عبد المجيد تبون، الذي كلف وزير الخارجية صبري بوقادوم، بتسيير أعمال الحكومة.// انتهى//12:35ت م0025