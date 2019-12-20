تونس 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم، اهتمامها بالشأن الداخلي للبلاد في ضوء تواصل المشاورات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة.وأشارت مغاربيًا، إلى أداء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليمين الدستورية أمس، وتأكيده أن الدبلوماسية الجزائرية ستضع مصلحة الوطن في أولوية اعتباراتها، مشيراً إلى أن بلاده ترفض التدخل في الشؤون الداخلية بشكل عام واعداً بتعديل الدستور خلال أشهر.وتناولت صحف الجمعة إعلان الرئاسة اللبنانية تكليف حسان دياب الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاشارات النيابية.وألقت الضوء على تصريحات للأمين العام الجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال فيها إن تركيا وإيران تسعيان إلى إضعاف الجامعة العربية من أجل تحقيق أهدافهما.واحتوت صحف تونس على دعوة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الخرطوم إلى إسراع بتقديم الرئيس المعزول عمر البشير للمحاكمة أمام القضاء السوداني أو تسليمه إلى الجنائية في مدينة لاهاي.// انتهى //تونس/واس/س 50ر09 ت ت12:41ت م0027