لندن 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية اليوم بافتتاح ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أعمال البرلمان البريطاني الجديد، وذكرت في خطابها إن الأولوية الرئيسية للحكومة المقبلة هي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، ثم التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد وغيره من الاقتصادات العالمية الرائدة.ونقلت الصحف عن الحكومة البريطانية قولها إنها ترغب في أن تكون 80 %من تجارتها الخارجية مشمولة باتفاقات تجارة حرة جديدة بحلول 2022 مع سعيها إلى تكوين علاقات جديدة مع العالم بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.وأشارت إلى رفض الحكومة البريطانية مطالب رئيسة وزراء اسكتلندا بإجراء استفتاء جديد على الاستقلال، واصفة هذا الإجراء بالمدمر.ولفتت الصحف إلى تراجع مبيعات التجزئة البريطانية بشكل ملحوظ في شهر نوفمبر وبنسبة 0.6% على أساس شهري ، مسجلة بذلك أربعة أشهر متتالية دون نمو لأول مرة في 23 عاماً.وذكرت أن ما سيأتي بعد إحالة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى المسائلة أمام مجلس الشيوخ سيكون أصعب من إقرار التهمة عليه في مجلس النواب الذي يغلب عليه الديمقراطيين.ونقلت تحذير رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين من أن الفشل في التفاوض سريعاً على اتفاق تجاري جديد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤثر بوضوح على المصالح الأوروبية لكن تأثيره سيكون أكبر على بريطانيا لأنها ستفقد الوصول إلى السوق الموحدة.وأشارت الصحف إلى إعلان الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن تكليف الوزير السابق، حسان دياب، بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، وذلك بعد مشاورات نيابية، أظهرت اختياره بالأغلبية.// انتهى //13:27ت م0029