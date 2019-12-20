الرياض 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسترسم إدارة المراسم والتشريفات خطة دخول ملاك الإبل وكبار الشخصيات وكذلك الوفود الأجنبية الرسمية، والحشود الجماهيرية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الرابع المقام حالياً في الصياهد الجنوبية لنفود الدهناء شمال العاصمة الرياض.وكشف نائب مدير الإدارة سلطان العتيبي بروتوكولات الاستقبال والضيافة قائلاً: "يتم استقبال الملاك في صباح كل يوم تعرض إبلهم فيه مع مرافقين لكل مالك وكذلك كبار الشخصيات من البوابة وتوجيههم إلى الصالة الخاصة بهم وتنسيق جلوسهم في خيمة الملاك المواجهة لساحة العرض ولجنة التحكيم ومن ثم تقدم لهم الضيافة، ليستمتعوا بمشاهدة آلية التحكيم والعمليات التي تمر بها مشاهد العرض".وبين العتيبي أن الدور الأمني الذي تنجزه إدارة أمن نادي الإبل، يعد مميزاً ومختلفاً، حيث إنها تمنح التصاريح الخاصة بدخول مرافق المهرجان سواءً الإعلاميين أو الملاك وضبط عمليات الدخول والخروج من وإلى مدرجات العرض وإدارة الوفود، مشيراً إلى أنهم على تواصل دائم مع منسوبي أمن نادي الإبل، لتنظيم آلية الدخول بكل سلاسة وسلامة.// انتهى //13:43ت م0030