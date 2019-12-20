وادي الدواسر 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسأقام مركز التنمية الاجتماعية في محافظة وادي الدواسر، أمس الأول، ندوة توعوية عن أثر تعاطي المخدرات على المجتمع وسبل الوقاية منها، بمقر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في نزوى، بمشاركة متخصصين من إدارة المخدرات والمستشفى العام بالمحافظة.وتناول المشاركون في الندوة التوعوية التعريف بالمخدرات ومتعاطي هذه الآفة المهددة لحياة الشخص المتعاطي وخطورتها على المجتمع، والأسباب التي تدعو بعض الأشخاص لتعاطيها وإدمانها، وهدف مروجيها في تدمير المجتمعات.كما تناولوا خطر المخدرات على الشباب، والوقوف على الأسباب التي تؤدي لتعاطي المخدرات، إضافةً إلى عرض مشكلة تعاطي المخدرات على المجتمع، وتبيان مخاطرها على الفرد، وكيفية الوقاية منها والحد من انتشارها.كما عُرض على هامش الندوة فيلم توعوي، سلط الضوء على ماهيّة المخدرات وأضرارها، ومفهوم الإرشاد الوقائي، وأشكال التدهور النفسي والمعرفي الناتج عن التعاطي إلى جانب الإجراءات الإدارية والعقوبات الخاصة بمكافحة المخدرات.وجرى في ختام الندوة تسليم الجوائز للفائزين بالمسابقات التي أقيمت للتوعية بمخاطر المخدرات.// انتهى //13:52ت م0033