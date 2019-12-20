وادي الدواسر 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسعقد مدير التعليم في محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري أمس, اجتماعاً مع ممثلي أندية الحي والمشرفين المتابعين "بنين و بنات" لمناقشة المهرجانات والمسابقات والدورات النوعية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة, وذلك بقاعة الملك عبدالله بالإدارة.وأكد مُدير التعليم خلال الاجتماع أهمية استثمار أوقات فراغ النشء والشباب بممارسة أنشطة تعليمية وترويجية تلبي الاحتياجات النفسية، وتنمي شخصياتهم والاستفادة من هذه البرامج بما يخدم التوجه الذي تتوجه له شركة تطوير وبما يتوافق مع برنامج جودة الحياة بإشراف مباشر من وزارة التعليم حتى يتم تقديم برامج نوعية مميزة يستفيد منها كلاً من الطلاب والطالبات والمجتمع المحيط، وتشكيل فرق العمل لتنفيذ هذه البرامج المخصصة للإدارة وفق ما ورد في الإطار المنظم، بما يحقق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 للوصول لرؤية المملكة 2030 التي تهدف لبناء مجتمع سعودي واعي.من جانبه أوضح ممثل أندية الحي - البنين - شارع آل وديان أنه سيتم خلال الأيام القادم تنفيذ ثلاث برامج هادفة ومتنوعة تستهدف المجتمع كافة ، منها مهرجان للبنين و آخر للبنات و عدد من المسابقات والدورات النوعية على مستوى محافظة وادي الدواسر والسليل ، التي تعود بالنافع و الفائدة لأبناء وبنات الإحياء.// انتهى //14:41ت م0036