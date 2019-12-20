ولايات جنوب دارفور 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية أمس، بتوزيع 3,300 كرتون من التمور للنازحين في محلية نايلا التابعة لولاية جنوب دارفور في جمهورية السودان، استفاد منها 16,500 فرد.ويأتي ذلك في إطار مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوزيع 100,000 كرتون من التمور للأشقاء السودانيين.// انتهى //16:26ت م0053