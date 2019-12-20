حديبو 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, مواد إيوائية للمتضررين في قريتي زاحق وقبهن التابعة لمديريتي حديبو ونوجد في محافظة سقطرى، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية, شملت 50 خيمة و50 بطانية 50 بساط، استفاد منها 300 فرد.ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها المملكة من خلال المركز لتوفير الاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب اليمني في كافة المحافظات بدون تمييز.// انتهى //16:27ت م0054