الخوخة 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 4481 كرتون تمر على الأسر المحتاجة في مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة استفاد من التوزيع 4481 أسرة.وجرى توزيع 1,782 في قرية ربع المحل التابعة لمديرية حيس، و2,699 في قريتي دوبلة والعميسي التابعة لمديرية الخوخة دوبلة.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.// انتهى //16:29ت م0056