حضرموت 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واستسلّم مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمديرية الحورة ووادي العين بمحافظة حضرموت شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وقدم مدير مكتب الصحة بمديريات وادي وصحراء حضرموت الدكتور هاني العمودي شكره وتقديره لهذا الدعم الكبير مؤكدا أن هذه الشحنة من الأدوية ستكون إضافة نوعية للصيدلية المجانية بمستشفى حورة وكذا المراكز والوحدات الصحية بالمديرية وستسهم إسهاما كبيرا في التخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين، مبيناً أنها تحتوي على كميات من الأدوية الخاصة بالأمراض والحميات الفيروسية التي تنتشر بشكل كبير في فصل الشتاء.ويأتي هذا الدعم امتدادا للدور الإنساني الذي يعكف مركز الملك سلمان للإغاثة على تقديمه للمحافظات اليمنية في المجالات كافة.// انتهى //16:29ت م0057