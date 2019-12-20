إسلام آباد 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسفجر مسلحون مجهولون اليوم أنبوباً للغاز الطبيعي في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان ما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز عن مناطق سكنية ووحدات صناعية في الإقليم.وأوضح مسؤولون أمنيون باكستانيون أن المسلحين فجروا أنبوباً للغاز يبلغ قطره 12 بوصة، باستخدام عبوة ناسفة بالقرب من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.وأضافوا أن الانفجار أدى إلى تلف جزء من الأنبوب وتوقف إمدادات الغاز عن مناطق كويتا وبشين وزيارات.// انتهى //16:29ت م0058