بغداد 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسأعلن مسؤول في المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق اليوم، أن إجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية في العراق منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر وحتى الآن بلغ 485 قتيلاً وأكثر من 27 ألف مصاباً.وأفاد عضو مجلس المفوضية علي البياتي أن إجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية منذ انطلاقها في أكتوبر ولغاية الآن بلغ 485 قتيلاً وأكثر من 27 ألف مصاباً و2807 معتقلين تم إطلاق سراح غالبيتهم باستثناء 107 معتقلاً لا زالوا رهن التحقيق.وأضاف أن "عدد المختطفين من المتظاهرين والناشطين بلغ 48 شخصاً حسب الشكاوى المستلمة من قبل مفوضية حقوق الإنسان".// انتهى //16:54ت م0060