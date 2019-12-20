إسلام آباد 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, مشروعًا للحد من شلل الأطفال في جمهورية باكستان الإسلامية ضمن مساهمته في مشاريع صندوق العيش والمعيشة، بحضور وزير الصحة الباكستاني وعدد من المسؤولين.وسيتم بموجب المشروع تقديم لقاح شلل الأطفال بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بهدف حماية الأطفال من الأمراض و تقليل نسبة الوفيات للأطفال المعرضين بالإصابة بشلل الأطفال دون سن الخمس سنوات وذلك عن طريق إعطاء اللقاحات اللازمة لهم، ومتابعة حالة الأطفال في جميع المناطق الباكستانية، وكذلك يهدف المشروع إلى تعزيز الثقافة الصحية لدى المجتمع الباكستاني بأهمية التطعيمات الدورية لأطفالهم لحمايتهم من الأمراض الخطيرة.ويُعد صندوق العيش والمعيشة أضخم مبادرة تنموية في الشرق الأوسط يتم إطلاقها لتمويل مشروعات تنموية بعدد من الدول الإسلامية والإفريقية لمؤازرتها في كفاحها ضد الفقر والمرض ومساعدتها على إحداث حراك تنموي يسهم في تحسين أنماط حياة مواطنيها، ويعد مركز الملك سلمان للإغاثة أكبر داعم وممول للصندوق.// انتهى //16:57ت م0061