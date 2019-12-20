الرياض 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسأقرت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتنس نقل مقر الاتحاد العربي للتنس من مصر إلى الكويت.وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتنس الذي عقد أمس بالكويت, بحضور أمين عام اتحاد اللجان الاولمبية العربية سعود بن علي العبدالعزيز و رئيس الاتحاد السعودي للتنس نائب رئيس الاتحاد العربي للتنس لقارة آسيا محمد بن ناصر العجاجي.// انتهى //17:04ت م0062