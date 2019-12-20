الرياض 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واستحدث الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الغد أمام مونتيري المكسيكي في بطولة كأس العالم للأندية 2019 لتحديد المركز الثالث والرابع قال"تركيزنا حالياً كمنظومة عمل ينصب نحو تحقيق المركز الثالث في البطولة والفوز على مونتيري، ونتمنى أن نواصل في لقاء الغد تقديم المستويات التي تتوازى مع ما قدمناه في المباراتين الماضيتين".وأضاف " نفتخر بالمستوى الذي قدمناه في لقاء فلامنغو، وخسارتنا للمباراة بسبب أخطاء بسيطة استغلها فلامنغو في الشوط الثاني، وعلينا أن نستغل تواجدنا في بطولة كبيرة ونستمد ثقتنا منها لمواصلة حصد البطولات"وقال سالم الدوسري في المؤتمر الصحفي "نعيش فترة رائعة وتاريخية كمجموعة ونستحق ما وصلنا إليه، حيث قدمنا كلاعبين مستوى متميز في بطولة كأس العالم للأندية وكان هدفنا الوصول للمباراة النهائي".واختتم الدوسري حديثه " كلفتنا الاخطاء البسيطة جداً في لقاء فلامنغو الخسارة، وقدمنا مستوى رائع وعلينا مواصلة العمل وتحقيق نتيجة ومستوى في لقاء الغد للخروج بالمركز الثالث".// انتهى //18:08ت م0074