بيروت 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.26% أي ما يعادل 3.5 نقاط، ليقفل عند مستوى 764.02 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 79 ألفاً و544 سهماً، بقيمة 475 ألفاً و413 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 29 صفقة.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و548 آلاف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و528 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:41ت م0077