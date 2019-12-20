قلقيلية 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البلدة، أن أعداداً كبيرةً من قوات الاحتلال، هاجمت المشاركين في المسيرة وأطلقت الرصاص الحي بكثافة، وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، عولجوا ميدانياً في مركز إسعاف القرية.// انتهى //18:43ت م0078