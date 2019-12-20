الجزائر 23 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 20 ديسمبر 2019 م واسنظمت سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر، احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية، تحت عنوان "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي", بحضور ومشاركة عدد من الأكاديميين وطلاب الجامعات وشخصيات ثقافية وإعلامية وشعراء.وقال نائب رئيس بعثة المملكة أحمد الحارثي في كلمة له في افتتاح ندوة الملحقية الثقافية التي أقيمت أمس, إن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية يأتي في إطار استمرار إسهامات المملكة في دعم وتعزيز وجود اللغة العربية وإبراز أهميتها وعمقها وإثرائها للثقافة العالمية، ودورها في البناء الثقافي واللغوي للأمم والشعوب بما يسهم في تعزيز التقارب الإنساني.وأضاف الحارثي أن المملكة أَولت اهتماماً قل نظيره باللغة العربية ومن مظاهر هذا الاهتمام إنشاء كليّاتٍ وأقسامٍ ومعاهد متخصصةً في تعليم اللغة العربية داخل المملكة وخارجها ومن ضمنها مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز - رحمه الله - للعناية باللغة العربية، والذي يعد من أهم المراكز في هذا المجال.ولفت الانتباه إلى أنه يتعين العمل على ترقية اللغة العربية والتمكين لها كبوابةٍ لاكتساب العلوم الحديثة ونقلها واستغلال المفاهيم الجديدة ومنها الحوسبة والذكاء الصناعي لصيانتها والحفاظ عليها وجعلها في قلب الرهانات المعرفية الحالية والمستقبلية.// انتهى //18:56ت م0079